El exfiscal especializado en operaciones estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, actualmente prófugo, ordenó mediante un escolta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), debido a que no se encontraba en lugar, no tomar fotos, ni difundir información del accidente del pasado 19 de abril, cuando dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) fallecieron, de acuerdo a la causa penal 408/ 2026,

En una entrevista recabada por un agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de mayo de 2026, un Policía de Investigación de la AEI, narra que una escolta del director de la Agencia Estatal de Investigación se hizo cargo de la situación de momento después de dicho accidente.

“Nos dijo a todos que, de parte del jefe Zuany, ‘No tomen fotos ni difundan información, que no informen nada de lo que pasó’. Sé que se refería a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien es fiscal de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas; sin embargo, este no estuvo presente durante el operativo”, refiere el entrevistado.

Recuerda que aproximadamente a la 01:00 horas del 19 de abril de 2026, su compañero se frenó de forma brusca y comentó que “ya valió”; descendieron con sus armas del vehículo y se acercaron a las unidades que estaban a la punta del convoy.

“En ese momento, me estaba asomando a la barranca, vi como uno de los vehículos del convoy estaba abajo, se estaba empezando a incendiar, también vi que cuatro compañeros ya estaban bajando hacia donde estaba la unidad, de estos compañeros: era escolta… Hermano de uno de los fallecidos.

“Otro escolta de apodo “El Tetera”, dos compañeros del área de reacción de Zona Centro, de apodo “El Guz” y una compañera desconozco su nombre o cómo le dicen, solo recuerdo que llevaba lentes”, externa.

En la orden de aprehensión, otro efectivo de la AEI expresa en la entrevista ministerial que se comunicó vía telefónica con otro elemento en el lugar de los hechos, quien le confirmó el accidente y el incendio del vehículo, decidiendo mantener el resguardo del campamento ante los riesgos nocturnos, sabiendo que ya había personal auxiliando.

Finalmente, al mediodía del 19 de abril de 2026, arribó el relevo de la Zona Sur (Parral), comenzando el repliegue rumbo al municipio de Guachochi, recibiendo la confirmación del deceso del director Oseguera, un escolta y dos personas más.

“Tras pernoctar y comunicarse con sus superiores, el fiscal de Operaciones Estratégicas, Roberto Zuany, para informar de su decisión de asegurar el perímetro, el 20 de abril de 2026, emprendieron el retorno a la ciudad de Chihuahua.

“El declarante precisa que… No participó en labores de auxilio al accidente, ni tuvo conocimiento directo de las diligencias posteriores en el aeropuerto de Guachochi, desconociendo asimismo si el operativo derivó de una carpeta de investigación o de la intervención ministerial”, indica el expediente.

Otro entrevistado refiere en el documento que luego de la localización del narcolaboratorio, el comandante Oseguera reunió a los encargados y posteriormente estos convocaron al personal para formar un círculo, informando de propia voz sobre el hallazgo de laboratorios de gran dimensión para la producción de cristal y metanfetamina, felicitando al personal por el resultado de la operación.

“Señalando que el hecho ameritaba una fotografía grupal, sacó su teléfono celular de la bolsa del pantalón. En ese momento, uno de los compañeros exclamó: “Ahí está el primo”, refiriéndose a una persona de tez blanca, complexión regular, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, vestida con pantalón de mezclilla y sudadera oscura.

“El comandante Oseguera le entregó su celular a esta persona para tomar la fotografía a una distancia de cuatro o cinco metros, tras lo cual le devolvió el aparato y se retiró. Posteriormente, el jefe Oseguera indicó que se tenían que preparar porque se retirarían del lugar junto con el personal de Ciudad Juárez y los elementos designados, dirigiéndose a su vehículo”, asevera el entrevistado.

La orden de aprehensión subraya que Zuany Portillo y Jáuregui Moreno ejercieron actos sin sustento legal, que vulnera lo preceptuado en distintos artículos constitucionales al hacer uso ilegal de la fuerza pública alterando la paz interna de México.

Los exfuncionarios son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de su probable intervención en el hecho que la ley tipifica como el delito de traición a la patria, previsto y sancionado en el artículo 123, fracción I del Código Penal Federal.

La causa penal indica que las renuncias sucesivas de los exservidores estatales expone ante la comunidad internacional un vacío de control territorial y un preocupante nivel de infiltración en las estructuras de seguridad locales.

“Lo anterior sugiere que los hechos antes descritos, impactan directamente en la relación diplomática por la participación de personal de instituciones de un país extranjero en las actividades operativas en territorio nacional”, hace mención el expediente.

Remarca que sin la autorización por parte del Gobierno Federal vulnera directamente la soberanía de la nación, altera el orden constitucional e impacta de manera negativa en la percepción de paz y certidumbre legal de la ciudadanía.

Guillermo Arturo Zuany Portillo y César Jáuregui Moreno, quien permanece en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 “El Altiplano”, están relacionados con el caso de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo que derivó en el hallazgo de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal en la Sierra de Chihuahua, municipio de Morelos, entre el 17 y el 19 de abril de 2026.

El 19 de abril, murieron dos integrantes de la CIA, también Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director de la AEI, y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, después de que el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.

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