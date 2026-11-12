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Prevé CEPC lluvias, fuertes vientos y descenso de temperaturas en los próximos días

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que para los próximos días existe mayor probabilidad de lluvias y un descenso en las temperaturas, principalmente en la región serrana, debido a la aproximación del frente frío número 5 y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

Para este miércoles 11 se esperan precipitaciones aisladas en Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado y Jiménez. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 y 31 grados centígrados, mientras que en la zona serrana prevalecerá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche.

Para el jueves 12 se prevén lluvias de hasta 5 milímetros en las regiones oeste, suroeste, centro, sur y sureste, además de clima frío a fresco por la mañana y temperaturas templadas por la tarde, con vientos superiores a los 35 kilómetros por hora (km/h) en algunas localidades.

El viernes 13 se pronostica el mayor incremento en la intensidad y cobertura de las lluvias. En Ojinaga podrían registrarse precipitaciones moderadas a puntualmente fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

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En las regiones norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste se esperan lluvias de dispersas a moderadas, con posibles chubascos. Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

También se pronostican fuertes vientos de más de 55 km/h en varias zonas del estado, con posibilidad de tolvaneras en el tramo carretero Chihuahua-La Junta.

Durante la madrugada del sábado 14, no se descarta la caída de aguanieve en las partes altas de Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi y Balleza. El descenso térmico será más perceptible en la Sierra Tarahumara, donde se pronostican temperaturas mínimas de hasta -1 grado centígrado.

Por lo anterior, la CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, conducir con precaución si hay lluvia, viento o baja visibilidad, evitar cruzar arroyos y cauces, y proteger en especial a niñas, niños, personas adultas mayores y grupos vulnerables.

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