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Formulan imputación a sujeto que asesinó a su propia madre la cual se desempeñaba como MP

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Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularon imputación en contra de Abdel Sebastián Z. A., por su probable participación en el delito de feminicidio agravado cometido en perjuicio de su madre.

De acuerdo con los antecedentes a cargo de la Unidad de Investigación de Feminicidios, los hechos ocurrieron el 28 de junio del 2026, cuando el imputado privó de la vida a la víctima a causa de traumatismo craneoencefálico y policontusión al interior de un domicilio ubicado en la colonia Pacífico, en la ciudad de Chihuahua.

En el lugar de los hechos, los agentes investigadores identificaron a la víctima como Karla Judith A. A., de 52 años de edad, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Asimismo, se expusieron testimoniales, partes informativos e informes periciales en materia de criminalística de campo, química, y medicina que robustecen la carpeta de investigación.

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Los agentes investigadores detuvieron en términos de la flagrancia al joven de 24 años de edad y lo pusieron a disposición del Tribunal Especializado en Violencia de Género, donde hoy en audiencia inicial se decretó de legal la detención y se le formuló imputación por los hechos descritos.

En este orden de ideas, el juez conocedor de la causa penal dictó como medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán y resolverá la situación jurídica del imputado el próximo 06 de julio del 2026.

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