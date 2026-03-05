En un esfuerzo por abordar uno de los desafíos más críticos de la nueva era, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general, participaron este miércoles, 4 de marzo, en el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”.

El evento, que inició en punto de las 10:00 de la mañana —hora del centro de México— en el Patio del Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue encabezado por el maestro Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, y contó con la colaboración estratégica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Dicho foro simbolizó un espacio de diálogo entre el sector público, la academia y organismos internacionales para posicionar en la agenda pública los impactos del uso de dispositivos móviles, redes sociales e inteligencia artificial en la salud mental, el desarrollo humano y la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México.

El mensaje de la SEP

Durante su intervención, el secretario Delgado Carrillo enfatizó que la educación es el corazón de la transformación que vive el país.

“Nuestra prioridad es consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) construyendo verdaderas comunidades de aprendizaje, donde las y los estudiantes potencien sus voces; donde el humanismo sea el modo de habitar el mundo y la empatía y la libertad fortalezcan a una ciudadanía transformadora”, explicó.

Declaró que las tecnologías digitales están reconfigurando la vida de las y los estudiantes y de todas y todos los ciudadanos. “Han ampliado nuestra capacidad para aprender a trabajar e, incluso, para participar en la vida pública”.

La tecnología debe ser un puente hacia el conocimiento y no un muro que aísle al estudiante de su entorno social y emocional. Al respecto, el funcionario reveló:

«Ya en distintas latitudes de la república, como Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Tamaulipas Michoacán han abierto el diálogo urgente sobre la importancia de establecer rutas normativas, con responsabilidad y visión de futuro, para forjar acuerdos claros que permitan habitar lo digital con lucidez, porque lo que buscamos, en lugar de demonizar o espantarnos ante estas herramientas, es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando en la vida de las y los adolescentes, y jóvenes y qué consecuencias tienen su bienestar, desarrollo y aprendizaje, y salud mental».

El papel de la UACJ en la agenda nacional

La presencia del doctor Constandse Cortez y del doctor Nava Martínez en este foro representó la integración de la frontera norte en la definición de estas políticas, teniendo como ejemplo el Foro UACJ: IA en el ámbito académico, del 20 al 22 de agosto de 2025.

Durante el encuentro, se efectuaron tres mesas de diálogo por tipo educativo: Educación Básica, Media Superior y Superior, en las que se analizarán los desafíos y oportunidades que plantean los entornos digitales desde una perspectiva integral, preventiva y basada en evidencia.

En el debate participarán reconocidos académicos, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales.

En la ceremonia inaugural participaron, además del titular de la SEP; la oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco en México, Paola Cicero Arenas; y el profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro “La generación ansiosa” (2024), Jonathan Haidt.

También asistieron la consejera de Educación e Investigación de la Embajada de Australia en México, Alia Imtoual; la titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Elena Medina-Mora; así como la directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo.