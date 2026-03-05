miércoles, marzo 4, 2026
Designa gobernadora a Servando Chávez Tiznado como nuevo Coordinador de Educación de la Zona Sur

La gobernadora Maru Campos designó a Carlos Servando Chávez Tiznado como coordinador de Educación de la Zona Sur del Subsistema Estatal, con sede en Parral.

El nombramiento oficial estuvo a cargo del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien exhortó al funcionario a fortalecer las acciones, programas y mecanismos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de esa región de la entidad.

A su vez, Chávez Tiznado agradeció esta nueva encomienda dentro del sector educativo, y aseguró que se buscará reforzar el acercamiento con todas y todos los docentes de la zona.

Agregó que la población estudiantil será el centro de atención en todo momento, además de que se trabajará de manera coordinada con los sindicatos y con la ciudadanía en general.

Carlos Servando Chávez Tiznado es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Jiménez, con maestrías en Gestión Educativa y Docencia, y doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad por el Centro de Desarrollo de Estudios Superiores.

Cuenta con amplia trayectoria dentro del ámbito educativo y anteriormente se desempeñó como rector de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT).

Durante el evento protocolario también se contó con la presencia del subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado y del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde.

