Para incentivar la donación de sangre entre la juventud, el diputado de morena, Pedro Torres Estrada, acudió como invitado especial a una jornada especial de sensibilización e información sobre el aporte sanguíneo, realizado en la Escuela Secundaria No. 3008 “Benito Juárez García”, de la capital del Estado, donde además de charlas, se formó una gota gigante de sangre con la participación del alumnado y personal docente.

Recordando que la donación de sangre es una acción voluntaria y altruista de vital importancia, ya que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, el legislador morenista, destacó que fomentar este hábito desde la juventud es fundamental, esto ante una comunidad conformada por más de mil 200 alumnos, cien docentes y personal administrativo; “Es un orgullo poder participar con las y los alumnos de esta secundaria en una actividad que promueve la vida, la solidaridad y el compromiso con nuestra comunidad”.

Destacando la importancia de acercar estos temas a la juventud, así como de concientizarla sobre lo que significa participar en la donación de sangre como un aporte social, felicitó a la comunidad educativa por generar espacios donde se aborden asuntos que deben permanecer de manera permanente en la agenda formativa.

Finalmente, agradeció de manera especial a la directora del plantel, Clara Cecilia Iturralde, y al subdirector, Edgar Ramos Ávila, quienes impulsaron esta jornada informativa con el propósito de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la relevancia de convertirse en promotores de la donación voluntaria de sangre.