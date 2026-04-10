La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años, dictada durante un juicio oral en contra de Adriana Vanessa N. J., por el delito de extorsión agravada, cometido en el año 2024 en Ciudad Juárez.

Las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público, probaron fehacientemente la responsabilidad de la ahora sentenciada, en los hechos registrados la noche del 08 de abril de 2024, cuando dejó una nota extorsiva con un mensaje amenazante en contra de un masculino y que fue recibido por la pareja del mismo, en un domicilio de la colonia Lomas del Rey.

En el mensaje, exigía el pago de 250 mil pesos, o en caso contrario le harían daño a su persona, familia, patrimonio y mascotas, dándole instrucciones del lugar y tiempo de la entrega de la cuota extorsiva, lo anterior por indicaciones de un masculino, con quien ya existía un acuerdo previo para verificar la entrega del dinero.

Adriana Vanessa N. J., fue detenida al cumplimentarle una orden de aprehensión en su contra por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Pasará su sentencia condenatoria en el CERESO Femenil #2 de Ciudad Juárez.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los Agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.