Misterio industrial: edificio vacío cobra vida y alista apertura

Un edificio destinado a la industria maquiladora en el suroriente de Ciudad Juárez comenzó a mostrar actividad tras varios meses sin uso, lo que apunta a un próximo inicio de operaciones, de acuerdo con información recabada en el lugar.

El inmueble, ubicado en la intersección de la avenida Talamás Camandari y la calle Jesús Macías, presenta trabajos de acondicionamiento en su interior. Un empleado de una empresa subcontratada para labores de mantenimiento confirmó que actualmente se realizan adecuaciones en distintas áreas del complejo.

“Ya están acondicionando el lugar para iniciar actividades industriales. Están habilitando oficinas administrativas y colocando sistemas de aire acondicionado”, señaló el trabajador, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

El entrevistado indicó que aún no se ha definido públicamente el giro de la maquiladora que ocupará el edificio, aunque aseguró que todo apunta a que la apertura podría concretarse en el corto plazo.

El complejo industrial fue concluido en 2024 y, hasta hace algunos meses, contaba con un anuncio visible de renta. Sin embargo, desde este 24 de marzo dicho aviso ya no se encuentra en el sitio, lo que coincide con el incremento de actividad dentro del inmueble.

En un recorrido por la zona, se observó la presencia de varios vehículos estacionados al interior del predio, así como movimiento constante de personal, lo que refuerza la versión de que el edificio está en proceso de reactivación.

La zona donde se ubica el inmueble ha registrado recientemente un crecimiento comercial, con la instalación de diversas cadenas de tiendas, lo que incrementa el interés industrial y económico en este sector de la ciudad.