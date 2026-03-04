La Comisión Edilicia de la Juventud se reunió con Arturo Salas Martínez, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con el objetivo de que informara sobre el programa “Valórate” y los impactos positivos para los estudiantes de secundaria y preparatoria.

El funcionario, quien se reunió con los regidores Luz Clara Cristo Sosa y Héctor Hugo Avitia Arellanes, informó que el objetivo fue exponer dicho programa, donde se explicó que se trabaja con adolescentes y padres de familia en el tema de la comunicación.

“Se trata de la comunicación asertiva y pues el programa está diseñado para ser implementado en 12 semanas, donde asisten alumnos y alumnas de secundaria y de preparatoria”, dijo.

De acuerdo a que lo se ha detectado entre los estudiantes, los principales problemas que tienen estos jóvenes son bajo rendimiento académico, algunas cuestiones de indisciplina, de acoso, riñas y aunque en cuestiones mínimas, también hay en algunas situaciones posesión de sustancias.

En algunos casos también hay problemas de autolesiones y conductas de atentar contra su vida, agregó.

“Cuando se detecta, el programa hace recomendaciones a los papás y a las mamás que estén alertas ante cualquier indicio que este pueda presentar el o la adolescente para que los atiendan inmediatamente”, afirmó.

En caso de que algún organismo de la sociedad o una escuela necesite que sus adolescentes reciban apoyo, deben enviar un oficio dirigido al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales e inmediatamente se gira la instrucción de ayuda.

También está disponible la página de Facebook de la Dirección de Prevención Social, donde se pueden contactar y solicitar la intervención.