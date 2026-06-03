Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron incidentes que dejaron daños en algunas de las figuras monumentales instaladas como parte de las actividades previas al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los hechos quedaron documentados en diversos videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En una grabación difundida por Telediario se aprecia el momento en que un grupo de manifestantes derriba una de las esculturas alusivas al Mundial, correspondiente a la Selección de España.

Tras hacerla caer, varias personas retiraron el jersey y el short que portaba la estructura, mientras otros observaban la escena.

Durante la cobertura realizada por el medio, un transeúnte expresó su molestia por lo ocurrido. “Que vayan a hacer su despapaye a su casa, tendría que ser fiesta por el Mundial”, comentó al referirse a las acciones registradas en una de las avenidas más emblemáticas de la capital del país.

Sin embargo, los daños no se limitaron a la representación española. En otro video compartido en plataformas digitales se observa a varios sujetos intentando derribar la figura monumental de México, una de las más representativas de la exposición instalada con motivo de la justa internacional.

Aunque las imágenes muestran el esfuerzo realizado para tumbar la estructura, no quedó claro si lograron su objetivo. Asimismo, otra grabación evidenció afectaciones a la figura de Francia.

De acuerdo con el material difundido, el uniforme colocado en la escultura fue destruido por algunos participantes de la protesta. Además, también se reportó la quema de un balón decorativo que formaba parte del montaje relacionado con la próxima Copa del Mundo.

Las escenas generaron reacciones divididas entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos defendieron el derecho a la manifestación, otros criticaron que las protestas derivaran en daños a mobiliario vinculado con una celebración deportiva de alcance global.

Los integrantes de la CNTE mantienen movilizaciones en distintos puntos del país para exigir mejoras salariales, cambios en el sistema de pensiones y la atención a diversas demandas laborales.

No obstante, los actos registrados en Paseo de la Reforma generan preocupación debido a la cercanía del inicio del Mundial 2026, ya que México se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros en uno de los eventos más importantes de su historia reciente.

La situación también despierta inquietud sobre las condiciones de seguridad y preservación de los espacios públicos cuando falta poco más de una semana para que el balón comience a rodar en territorio mexicano.

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