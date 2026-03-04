–Se armó la polémica con la llegada del OXXO al Parque Central

—Jueza le da portazo al senador paseño Javier Corral Jurado

Vaya que en Cuauhtémoc se ve movimiento, y no hablamos de la fiesta del queso, sino de la presidenta del PAN en Chihuahua, Dani Álvarez, quien se lanzó de gira por el municipio, acompañada de los infaltables chalecos azules y el panismo local.

Dani Álvarez pintó de azul a la tierra de las manzanas y busca de refrendar que Acción Nacional le siga cumpliendo a la gente.

Por donde pasó, la señora Álvarez no dejó de recordar los logros recientes, el Centro de Convenciones “Tres Culturas”, el centro de atención neurológica para niños y la rehabilitación del corredor comercial. Obras que—dicen—no sólo embellecen sino que también impulsan la economía y la calidad de vida.

Mientras los de Morena se la pasan criticando desde la comodidad de su escritorio, los del PAN prefieren patear calle y escuchar a la gente. Daniela lo dejó claro que los panistas no se esconden y trabajan a todo vapor por todo el estado.

Durante su estancia en la región manzanera también aprovechó para echarle su guante blanco a Beto Pérez, alcalde de Cuauhtémoc, reconociendo la chamba que viene haciendo en el municipio.

Antes de un recorrido por territorio para tocar puertas, Álvarez se sentó con los del Sistema PAN y les pidió que se pusieran las pilas, salieran a la calle y compartieran las buenas nuevas de los gobiernos humanistas.

Vale destacar que estos tiempos de campañas y grilla, escuchar y cumplir parece más valioso que nunca, y eso los saben en el blanquiazul.

***********

Lo que faltaba, ya se armó la polémica con la llegada del OXXO al Parque Central.

Y es que, si pueden tener su tienda en el aeropuerto de Santa Lucía, ¿por qué no en pleno corazón de la ciudad fronteriza?

Eso sí, la jugada no vino sin jaloneos, pues el Consejo de Gobierno del parque autorizó el arrendamiento por 12 años, 40 mil pesillos al mes más IVA y, pa’ que no digan que solo piensan en vender donas y café, OXXO le entra con 300 mil pesos para arreglar los campos de beisbol, según el caza patos de Rafa Butchart.

Lo que no se dijo es que el espacio está en desuso, pero nomás bastó con que el contrato original se firmara sin pasar por el Consejo para que brincara la liebre.

Ahora sí, con adendum y todo, está prohibida la venta de alcohol, bien pensado para no ponerle más sabor a la fiesta familiar en el parque.

Aunque unos aplauden la inversión y otros ven el riesgo de convertir el parque en centro comercial, el acuerdo incluye ajustes anuales al alquiler según el INPC.

Así que, aunque la tienda ya es casi un hecho, la discusión sobre el equilibrio entre espacio público y negocios privados sigue como partido de fútbol, nadie quiere perder y todos quieren meter gol.

Al tiempo de que los vecinos deciden si corren por su café mañanero al OXXO nuevo o siguen pidiendo que el parque sea solo, solo parque. ¿Usted qué opina?

***********

El Juzgado Décimo de Distrito le dio un portazo al senador paseño Javier Corral Jurado, negándole la suspensión provisional para que no le aseguraran su cabaña de lujo en el Parque Nacional Basaseachi.

Que no, que no y que no, le dijo la jueza Madhay Soto Morales, y de paso le recordó que sus argumentos estaban más flacos que caldo de pollo en Cuaresma: “resultan infundados”, así de clarito, le dijeron al senador morenista.

Lo curioso es que el exgobernador no pudo demostrar que el aseguramiento le causaba un daño de esos que ni con pomada de la campana se reparan, ni que fuera contrario al interés social.

¿Por qué? Pues porque la jueza consideró que el asunto viene de una investigación penal en curso y que la autoridad ministerial no hizo nada fuera de sus facultades. Todo legalito.

La cabaña, por cierto, ha sido señalada por el alto valor y porque está en plena área natural protegida, en el municipio de Ocampo. Y no es cualquier cabaña, dicen que es de esas que hasta los venados quieren rentar para el fin de semana. Já.

Ahora, Corral sigue bajo la lupa en la carpeta 0819-2023-00004, donde se investigan presuntos hechos relacionados con su patrimonio.

Con la negativa de la suspensión, el aseguramiento sigue firme como roble mientras el juzgado le entra al fondo del asunto.