Como parte de las acciones permanentes de prevención y proximidad social que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, elementos adscritos a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG) impartieron una plática informativa y preventiva con el tema “Tipos de violencia y actuación policial” en el Centro Comunitario Francisco Villarreal.

La actividad tuvo como propósito brindar a las y los asistentes herramientas que les permitan identificar oportunamente conductas relacionadas con la violencia familiar y de género, así como conocer los mecanismos institucionales de atención y apoyo disponibles para quienes se encuentren en una situación de riesgo.

Durante la charla, el personal especializado explicó los diferentes tipos de violencia contemplados en la legislación vigente, entre ellos la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, destacando la importancia de reconocer las señales de alerta para prevenir que estas conductas escalen y afecten la integridad de las personas y de sus familias.

Así mismo, se dio a conocer la manera en que la SSPM, a través de la DEVIFG, atiende los reportes relacionados con violencia familiar, detallando los protocolos de actuación policial, las medidas de protección que pueden implementarse y la coordinación que existe con diversas instituciones para brindar una atención integral a las víctimas.

Durante la jornada también se proporcionó información sobre los servicios de orientación, acompañamiento y canalización que ofrece la DEVIFG, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a instancias especializadas que contribuyan a la protección y recuperación de las personas afectadas.

La plática fue dirigida a un grupo de 16 usuarios del Centro Comunitario Francisco Villarreal, quienes participaron activamente mediante preguntas e intercambio de experiencias, fortaleciendo así los conocimientos adquiridos durante la actividad.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con la comunidad, promoviendo la cultura de la denuncia, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de entornos más seguros para las familias juarenses.