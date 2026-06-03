La labor científica que se realiza en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) volvió a trascender fronteras.

En esta ocasión, el Dr. Manuel Ramos, profesor-investigador adscrito al Departamento de Física y Matemáticas en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), en esta casa de estudios, fue distinguido por la reconocida editorial científica internacional Springer Nature con el Editorial Contribution Award, un reconocimiento que destaca su desempeño como editor asociado de la revista interdisciplinaria MRS Communications.

Este galardón reconoce el servicio editorial del académico universitario y, particularmente, su contribución al fortalecimiento de la calidad científica de los trabajos publicados en la revista. Asimismo, distingue su apoyo a investigadores mexicanos durante los procesos de envío, evaluación y revisión por pares de proyectos de investigación, impulsando una mayor participación de científicos nacionales y favoreciendo la visibilidad internacional de la ciencia desarrollada en México.

Actualmente, el Dr. Ramos forma parte del comité editorial de MRS Communications, publicación especializada en ciencia e ingeniería de materiales que reúne investigaciones de alto impacto provenientes de diversas partes del mundo.

Desde Alemania, donde se encuentra realizando actividades académicas, el investigador expresó su satisfacción por esta distinción y destacó la responsabilidad que implica representar a la institución y al país en espacios científicos internacionales.

“Recibo este reconocimiento con enorme gratitud y, sobre todo, con un mayor sentido de responsabilidad. Agradezco la confianza de mis colegas investigadores, quienes contribuyen con trabajos de gran calidad y hacen posible el fortalecimiento de la comunidad científica. Este reconocimiento también reafirma mi compromiso de representar dignamente a México y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ofreciendo un servicio editorial riguroso, justo y objetivo en los procesos de revisión por pares, siempre en beneficio del desarrollo científico internacional”, señaló.

El Dr. Manuel Ramos es doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la University of Texas at El Paso, grado obtenido en 2010. A lo largo de su trayectoria ha publicado alrededor de 60 trabajos de investigación en algunas de las editoriales y sociedades científicas más prestigiosas del mundo, entre ellas Springer Nature, Royal Society of Chemistry, American Chemical Society y Materials Research Society.

Su trabajo académico también ha propiciado colaboraciones con instituciones de Estados Unidos, Francia, Puerto Rico, Alemania, Brasil, Canadá y México, consolidando una red internacional de investigación en el área de materiales.

Además de desempeñarse como profesor-investigador del Departamento de Física y Matemáticas en el IIT y miembro del Claustro Académico de Materiales de la UACJ, el Dr. Ramos funge como editor en jefe de la revista Cultura Científica y Tecnológica (CULCyT), publicación universitaria dedicada a la difusión y divulgación del conocimiento científico.