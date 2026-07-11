El Presidente Municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel entregó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Higo, en la colonia El Granjero, obra realizada mediante el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), esquema que beneficia de manera directa a 59 familias del sector.



El alcalde destacó que este programa fortalece la participación ciudadana al permitir que el Gobierno Municipal aporte el 75 por ciento del costo de la obra, mientras que las y los vecinos contribuyen con el 25 por ciento restante, haciendo posible la mejora de la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.



La pavimentación comprende el tramo de la calle Sorgo al bulevar Zaragoza, con una superficie de 4 mil 603 metros cuadrados de concreto hidráulico, lo que brindará mayor seguridad, movilidad y mejores condiciones de acceso para quienes habitan en la zona.



El gerente general de SUMA, Javier Said Estrada, informó que la inversión total fue de 6 millones 445 mil 180 pesos, de los cuales el Municipio aportó 4 millones 833 mil 885 pesos y los vecinos un millón 611 mil 295 pesos.



Explicó que la organización de las 59 familias beneficiadas fue fundamental para concretar el proyecto, ya que el trabajo de los vecinos promotores permitió mantener la comunicación y coordinación durante todo el proceso.



Asimismo, dio a conocer que SUMA prepara nuevas obras de pavimentación en la colonia El Granjero; entre ellas se encuentran las calles Estafiate y Ajos, donde se proyecta una inversión de un millón 372 mil 763 pesos, así como la calle Tuna, en el tramo de Centeno a Trigo, cuya inversión será superior a un millón 344 mil pesos.



Con estas acciones, la inversión destinada a mejorar la infraestructura vial en este sector de la ciudad se acercará a los 10 millones de pesos, beneficiando a un mayor número de familias.



Ortiz Orpinel señaló que el programa SUMA se ha consolidado desde el inicio de la administración y ha permitido la construcción de más de 120 calles de concreto hidráulico, contribuyendo a mejorar la movilidad, elevar la plusvalía de las viviendas y la calidad de vida de las y los juarenses.



El Presidente Municipal invitó a la ciudadanía a acercarse a SUMA para conocer el esquema de participación ciudadana, ya que la realización de una obra suele motivar a otros vecinos a organizarse para impulsar la pavimentación de sus calles.



Por su parte, el gerente general de SUMA informó que actualmente el organismo atiende 61 solicitudes de pavimentación que ya cuentan con proyecto ejecutivo elaborado, por lo que continuarán impulsando obras mediante este modelo de colaboración entre gobierno y ciudadanía.