Cuauhtémoc, Chih.– Ciudad Juárez es gobernada por primera vez por un alcalde originario de Cuauhtémoc, resaltó hoy, en entrevista de radio el aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa dd ela 4T, Cruz Perez Cuéllar, en referencia al presidente municipal suplente, Héctor Ortiz Orpinel, de quien reconoció su trabajo al frente de la administración.

“Es la primera vez que un cuauhtemense es alcalde de Juárez y Héctor lo está haciendo muy bien. Eso me da confianza de que las y los juarenses están en buenas manos”, concluyó.

Además destacó que la principal tarea de quien encabece la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua será construir acuerdos, privilegiar la unidad y trabajar en equipo para que el movimiento llegue fortalecido a cada región del estado, afirmó Pérez Cuéllar.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez sostuvo que Chihuahua representa un gran reto por la diversidad de sus regiones, lo que obliga a construir un proyecto que atienda las necesidades particulares de cada municipio.

En ese sentido, señaló que en Cuauhtémoc hay temas urgentes como la tecnificación del riego y el fortalecimiento de la seguridad entre otros temas.

El también consejero nacional de Morena señaló que tanto Juárez como Cuauhtémoc comparten una realidad: el abandono por parte del Gobierno del Estado, situación que debe enfrentarse con mayor coordinación y cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, enfatizó que el mayor compromiso de quien resulte electo para coordinar la defensa del movimiento será generar consensos y evitar divisiones internas.

“La principal responsabilidad de quien resulte electo es encontrar la manera de caminar en equipo. Tenemos que entender que podemos ganar si nos ponemos de acuerdo. Hay que dialogar para que Cuauhtémoc y todo Chihuahua ganen, para que la Cuarta Transformación llegue a todos los rincones y beneficie a cada persona”, manifestó

“Cuando hay confrontación le hacemos daño al partido. Tenemos que aprender de los retos, sumar esfuerzos y construir un buen gobierno, porque para eso estamos luchando”, afirmó.