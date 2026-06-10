¿Progreso real o progreso disfrazado?

Por Abril Patraca

La juventud tiene una gran influencia en la sociedad, debido a su participación en temas tan “actuales” como lo son la igualdad, el medio ambiente, la tecnología y los derechos humanos, ya que, gracias al acceso a la información y a las redes sociales, son una generación más consciente de los problemas que enfrenta el mundo y buscan involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones.

Sin embargo, dentro de buscar este cambio social, olvidan una parte fundamental de este proceso tan importante en un joven, que es el sentido de responsabilidad personal. El esfuerzo, la preparación académica y la iniciativa propia siguen siendo elementos fundamentales para alcanzar metas y generar un impacto positivo en la sociedad, ya que, como es bien sabido, el conocimiento es poder.

Los cambios verdaderos requieren tanto de instituciones sólidas como de ciudadanos comprometidos con su propio desarrollo, seguir en este cambio social por el bien propio, de la familia y los ciudadanos, no parar y no perderse en en sus pensamientos, si no, razonarlos, degustarlos, sentirlos, digerirlos, para que a la hora de hacer el gran cambio, sean personas arraigadas a sus ideales, y a su vez jóvenes capaces de escuchar opiniones sin importante qué tan incorrecto o correcto consideren.

Uno de los principales retos de la juventud actual, es encontrar un equilibrio entre la defensa de sus ideales y la disposición para asumir responsabilidades. Una sociedad progresa cuando las personas tienen oportunidades, pero también cuando aprovechan esas oportunidades mediante el trabajo, la disciplina y la participación activa.

Las juventudes son sin duda una fuerza de cambio, su gran capacidad para innovar, cuestionar lo establecido y pensar por un bien mayor, pueden sin duda contribuir a un desarrollo social. Siempre que esta venga acompañada de su propia identidad, responsabilidad y compromiso.