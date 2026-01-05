Durante la semana del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 210 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 21 clausuras, de las cuales ocho se registraron en Chihuahua, dos en Cuauhtémoc, una en Delicias y diez en Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley, por ello, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas a cumplir con la normatividad vigente en la materia, a fin de evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

-Lienzo Charro “La Casita”, por operar sin permiso

-Salón de fiestas “Old Town”, por falta de permiso provisional

Cantina “El Imperio”, por falta de revalidación 2025

-Restaurante bar “Ituthai”, por falta de permiso provisional

-Restaurante bar “Koa Cocina Tradicional”, por falta de permiso provisional

-Restaurante bar “La Shelería”, por operar fuera de horario

-Restaurante bar “Room Padel”, por falta de permiso provisional

-Restaurante bar “Kuira Bar”, por falta de permiso provisional

Cuauhtémoc:

Restaurante bar “La Cero 6”, por operar fuera de horario

-Salón de baile “La Furia Dancing Club”, por falta de revalidación 2025

Delicias:

-Palenque “La Unión”, por realización de peleas de gallos

Juárez:

-Tienda de abarrotes “Six Jasmine”, por violación de giro

-Tienda de abarrotes “Six Jazmín”, por violación de giro

-Tienda de abarrotes “Six Anayely”, por violación de giro

-Tienda de abarrotes “Six Lizeth”, por violación de giro

-Tienda de abarrotes “Six Rodríguez”, por violación de giro

-Cervecería y salón de baile “La Geisha”, por botellas sin marbete

-Licorería “Doce 50 Liquor Store”, por permiso provisional vencido

-Restaurante bar “Padre Santo”, por violación de giro

-Tienda de abarrotes “Azteca”, por violación de giro

-Bar “Club Nuevo Waterfill”, por botellas sin marbete