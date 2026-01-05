Durante la semana del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 210 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 21 clausuras, de las cuales ocho se registraron en Chihuahua, dos en Cuauhtémoc, una en Delicias y diez en Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley, por ello, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas a cumplir con la normatividad vigente en la materia, a fin de evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
-Lienzo Charro “La Casita”, por operar sin permiso
-Salón de fiestas “Old Town”, por falta de permiso provisional
Cantina “El Imperio”, por falta de revalidación 2025
-Restaurante bar “Ituthai”, por falta de permiso provisional
-Restaurante bar “Koa Cocina Tradicional”, por falta de permiso provisional
-Restaurante bar “La Shelería”, por operar fuera de horario
-Restaurante bar “Room Padel”, por falta de permiso provisional
-Restaurante bar “Kuira Bar”, por falta de permiso provisional
Cuauhtémoc:
Restaurante bar “La Cero 6”, por operar fuera de horario
-Salón de baile “La Furia Dancing Club”, por falta de revalidación 2025
Delicias:
-Palenque “La Unión”, por realización de peleas de gallos
Juárez:
-Tienda de abarrotes “Six Jasmine”, por violación de giro
-Tienda de abarrotes “Six Jazmín”, por violación de giro
-Tienda de abarrotes “Six Anayely”, por violación de giro
-Tienda de abarrotes “Six Lizeth”, por violación de giro
-Tienda de abarrotes “Six Rodríguez”, por violación de giro
-Cervecería y salón de baile “La Geisha”, por botellas sin marbete
-Licorería “Doce 50 Liquor Store”, por permiso provisional vencido
-Restaurante bar “Padre Santo”, por violación de giro
-Tienda de abarrotes “Azteca”, por violación de giro
-Bar “Club Nuevo Waterfill”, por botellas sin marbete