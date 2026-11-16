La Subsecretaría de Gobernación realizó 315 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, durante la semana del 09 al 15 de noviembre del 2026.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 17 clausuras, de las cuales cuatro fueron en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, tres en Nuevo Casas Grandes y nueve en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

Tienda de abarrotes “Súper Six Texas” por violación de giro

Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama Río Yukón” por violación de giro

Salón de eventos “ Las Hortensias” por operar sin permiso

Tienda de abarrotes “Dany” por acta no atendida

Cuauhtémoc:

Tienda de abarrotes “Mendoza” por violación de giro

Nuevo Casas Grandes:

Tienda de abarrotes “David” por violación de giro

Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Ciruela” por violación de giro

Tienda de abarrotes “El Parque” por violación de giro

Juárez:

Tienda de abarrotes “Súper Six del Prado” por violación de giro

Tienda de abarrotes “ Six Abarrotes Dafne” por violación de giro

Tienda de abarrotes “ Six Rodríguez” por violación de giro

Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Anapra” por violación de giro

Tienda de abarrotes “ Six Juan Manuel” por violación de giro * Cantina “Las Dunas” por operar fuera de horario

Tienda de abarrotes “ Six el Seis #3” por violación de giro

Tienda de abarrotes “ Six Las Cabras de Pradera” por violación de giro

Tienda de abarrotes “ Six la Reynera” por violación de

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.