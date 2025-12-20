Inicio » Ponen en funcionamiento cuatro nuevos Puntos Limpios en la ciudad
La Dirección de Limpia puso en operación cuatro nuevos Puntos Limpios a tu Colonia en diferentes fraccionamientos de la ciudad.

Gibran Solís, titular de la dependencia, informó que los contenedores se ubican en la calle Villa Ada y Monte Antenne, del fraccionamiento Jardines de Roma I y en la calle Custodio de la República, del fraccionamiento Cerradas del Parque VI.

También en la calle Puente Yáñez, entre Rivera de las Barrancas y De las Barrancas, en el fraccionamiento Riberas del Bravo III y en la calle Texas y Kansas, del fraccionamiento Waterfill Río Bravo.

El funcionario comentó que estos espacios permanecen habilitados desde ayer y hasta el lunes 22 de diciembre, periodo durante el cual la ciudadanía podrá depositar residuos como llantas, muebles, tiliches y artículos en desuso, siempre colocándolos dentro de los contenedores.

Dijo que no está permitido el uso de estos espacios por parte de desponchadoras, ni el depósito de tierra, escombro o residuos peligrosos. Además, los contenedores permanecerán cerrados durante las noches.

