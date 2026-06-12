La Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua publicó los resultados del Sistema de Asignación a Educación Media Superior, por lo que miles de aspirantes ya pueden consultar el plantel educativo en el que fueron asignados para continuar sus estudios de nivel medio superior durante el próximo ciclo escolar.

Ante este proceso, el director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, informó que las y los jóvenes interesados pueden verificar los resultados oficiales y conocer la institución donde cursarán su formación académica, destacando la importancia de dar seguimiento oportuno a los trámites correspondientes.

Asimismo, Bazán Flores dio la bienvenida a quienes fueron seleccionados para integrarse a la comunidad estudiantil de CONALEP Chihuahua e invitó a las y los alumnos, así como a sus familias, a acercarse al plantel asignado para recibir información sobre el proceso de inscripción, requisitos y actividades previas al inicio de clases, con el objetivo de comenzar con éxito esta nueva etapa educativa.