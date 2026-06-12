El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores condena de manera enérgica el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido en Poza Rica, Veracruz.

Este crimen representa un nuevo agravio contra la libertad de expresión y contra el derecho de la sociedad mexicana a estar informada. Ningún periodista debe ser asesinado por ejercer su profesión y ningún atentado contra la prensa puede quedar impune.

Expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y compañeros de trabajo, y exigimos a las autoridades del Estado mexicano una investigación inmediata, profesional, transparente y exhaustiva, que considere como línea prioritaria el ejercicio de su actividad periodística y conduzca al esclarecimiento total de los hechos, así como al castigo de los responsables materiales e intelectuales.

De igual manera, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores exige la aparición con vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien cumplió más de una semana de haber sido extraída con violencia de su domicilio. Este hecho, sumado al asesinato de Luis Ángel López Valdez, profundiza la preocupación por las condiciones de inseguridad que enfrenta el ejercicio periodístico en Veracruz.

Demandamos a las autoridades la implementación inmediata de todos los protocolos de búsqueda e investigación, la coordinación efectiva entre las instancias competentes y la presentación con vida de la comunicadora. La desaparición y la violencia contra periodistas no pueden ser toleradas ni permanecer en la impunidad.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores considera que las expresiones de condena ya no son suficientes frente a la violencia que enfrenta el gremio periodístico, por ello se EXIGE una respuesta inmediata de la autoridades estatales y federales.

Convocamos a las organizaciones periodísticas, medios de comunicación, universidades, organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad en general a cerrar filas en defensa de la libertad de expresión y de la vida de quienes ejercen el periodismo.

La violencia contra la prensa no puede normalizarse. Cada crimen sin castigo debilita el Estado de Derecho, vulnera las libertades democráticas y envía un mensaje de intimidación a toda la sociedad.

Mientras un asesinato de periodistas permanezca impune, ningún comunicador en México puede sentirse plenamente seguro en el ejercicio de su profesión.

Exigimos verdad. Exigimos justicia. Exigimos garantías de no repetición.

Atentamente,

JORGE IVÁN DUARTE MEDINA

Presidente

Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores