— La raza se volcó al arranque mundialista

— Entre permisos y apuros, salió la transmisión

— De la Peña salió a calentar la cancha

En juaritos, la inauguración del Mundial y el partido de México contra su rival sudamericano se vivieron con todo. Restaurantes, centros comerciales, cines, parques y plazas públicas lucieron a reventar, con aficionados entregados al ambiente y al grito de gol tras las dos anotaciones del conjunto mexicano.

Ya casi al cuarto para las doce, el vaquero Rafa Butchart se puso las pilas y armó la fiesta mundialista en el Parque Central, donde, por cierto, se juntó bastante gente para ver el partido y prender el ambiente.

Y es que Juárez se quedó fuera de los permisos de la FIFA para transmitir el partido por parte del gobierno del estado, porque la gobernadora Maru Campos terminó cediéndole esos derechos al gobierno municipal, que, dicho sea de paso, los había tramitado antes que el estado.

Pero ya de última hora, allá en Palacio Estatal se pusieron a mover las piezas para sacar el permiso de transmisión y que unos 500 juarenses pudieran disfrutar la fiesta mundialista en el Parque Central.

Mientras tanto, en la ya famosa plaza de la X, el municipio instaló su respectiva pantalla gigante para que la raza siguiera el partido de México. Y aunque el calor estaba con todo, desde temprano empezó a caer la gente para apartar buen lugar y sumarse al ambiente.

En Estadio Municipal 8 de Diciembre allá en el suroriente de la ciudad también hubo fiesta y pasión por el futbol, fue el director de Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante.

Por cierto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar no se dejó ver en ninguno de esos puntos para saludar a la raza. Prefirió quedarse en la comodidad de su casa, arropado por su familia, para ver el partido en el que México se impuso dos por cero al equipo sudafricano.

Vale destacar que en el coloso del sur se colocaron pantallas gigantes para que las familias pudieran echarse, sin pagar un peso, los 50 partidos del Mundial.

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Al margen de la fiesta del poderoso mundial, también estuvo presente el morbo por lo que ocurriría en el terreno político. Muchos esperaban ver a la presidenta Claudia Sheinbaum en estadio Azteca, pero se quedaron con las ganas de abuchearla.

La presidenta optó por ver el partido en un deportivo de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde siguió la inauguración lejos de los reflectores principales y acompañada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Oficialmente, se difundió la versión de que la presidenta había cedido su lugar a una niña indígena, una historia presentada con tintes de sensibilidad social. Sin embargo, el asiento presidencial estaba destinado a ubicarse junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y en esa zona no apareció ninguna niña indígena. Más que un gesto espontáneo, muchos vieron una estrategia para evitar una posible rechifla en un estadio repleto.

La presidenta también le sacó a la rechifla en el Zócalo en donde se preparó un Fan Fest prácticamente a las puertas de Palacio Nacional, pero ni así acudió. Fue evidente el temor de que los profes del CNTE le reventarán el evento, lo que nunca ocurrió.

Al final, la presidenta no estuvo ni en el estadio ni en la principal plaza pública del país.

La ausencia resulta llamativa porque, de las tres ocasiones en que México ha sido sede mundialista, es la primera vez que un presidente decide no asistir al partido inaugural. Los anteriores mandatarios fueron y soportaron los abucheos. Esta vez, la percepción fue otra: que la presidenta prefirió no exponerse.

Y lejos del escenario catastrófico que muchos esperaban allá en la CDMX, al final del día la gente llegó al estadio para vivir la fiesta mundialista.

Y en la cancha, la Selección Mexicana cumplió: venció 2-0 a Sudáfrica.

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Después de la Jáuregui señal que llegó a todo el panismo del estado, el secretario de Gobierno Santiago de la Peña les metió nitro a sus actividades para seguir ganando terreno al exfiscal César Jáuregui en la carrera por la alcaldía de chihuahuitas tierras.

Ayer, De la Peña fue el principal animador del evento inaugural del Mundial y del primer partido del Tri allá en la Plaza del Ángel, donde se reunieron cientos de personas para disfrutar de la fiesta mundialista.

Antes de que arrancara la transmisión oficial de la justa mundialista, Santiago De la Peña tomó el micrófono para invitar a la raza a sacarle jugo al espacio: desde las áreas para ver a gusto los partidos hasta todas las actividades que se montaron para ambientar la jornada.

La gobernadora no acudió para saludar a la raza, pero sí le dejó toda la cancha a de la Peña para que metiera el primer gol.