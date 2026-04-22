Personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Tierra Nueva, para atender la problemática que vive el sector con el sistema de drenaje que ha ocasionado brotes de aguas negras.

Durante la revisión a la red, se encontró que los taponamientos surgidos son por el exceso de grasa y acumulamiento de basura, por lo recordó a la comunidad que el drenaje no es basurero, dado que, para su correcto funcionamiento, solo debe llevar las aguas residuales correspondientes.

Ante esta situación, el equipo de alcantarillado de la JMAS realizará un operativo de limpieza integral extra con 4 equipos especializados, vactors, para desazolvar toda la zona y posteriormente hacer limpieza de los diques cercanos.

“La Junta de Agua tiene esta cercanía con el vecino es por eso estos recorridos los hacemos directamente, todo el equipo de operación está escuchando al vecino, cuál es su problema y sobre todo dando soluciones”, compartió Paola Moreno, directora de Operaciones de la JMAS.

La JMAS continúa cercana a los juarenses, escuchando las necesidades y preocupaciones para garantizar un mejor servicio.