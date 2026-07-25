La Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado, alerta sobre una modalidad de fraude mediante sitios web falsos (phishing) que suplantan la identidad de WhatsApp con el propósito de obtener el código de verificación de seis dígitos de los usuarios.

En este engaño, las víctimas reciben un mensaje con un enlace que aparenta dirigirlas a una página oficial de WhatsApp para verificar, recuperar o proteger su cuenta. Al ingresar al sitio, se solicita el número telefónico y posteriormente el código de verificación enviado por la aplicación.

Al proporcionar dicho código, los ciber delincuentes pueden registrar la cuenta en otro dispositivo o vincularla, obteniendo acceso a la información y haciéndose pasar por la víctima para solicitar dinero a sus contactos, cometer fraudes o continuar propagando el engaño.

Por lo que se recomienda

No compartir el código de verificación de WhatsApp con ninguna persona.

Verifica que cualquier enlace pertenezca al sitio oficial antes de ingresar información.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o indiquen que tu cuenta será suspendida, bloqueada o requiere verificación inmediata.

Activar la verificación en dos pasos desde la configuración de WhatsApp para fortalecer la seguridad de tu cuenta.

Si recibes un enlace sospechoso, evita abrirlo y repórtalo.

Si ya proporcionaste el código de verificación, intenta recuperar de inmediato tu cuenta y notifica a tus contactos para prevenir posibles fraudes.

Recuerda: WhatsApp no solicita el código de verificación mediante enlaces enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales. Ese código es confidencial y únicamente debe utilizarse para el acceso del propietario de la cuenta.

Si fuiste víctima o detectas alguna de estas acciones puedes realizar un reporte (no constituye una denuncia formal) en el siguiente correo electrónico delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o bien realiza tu denuncia anónima por medio de la página https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ o acudir de manera presencial ante la Fiscalía de tu zona.