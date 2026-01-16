Con el objetivo de atender las dificultades que, desde hace varios años, enfrentan las familias del norponiente de la ciudad, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, inició los trabajos de reposición del Colector Nadadores.

Vecinos de las calles Canutillo, Villa Coronado y zonas aledañas, han padecido de manera constante los brotes de aguas negras al exterior de sus viviendas, el retorno de descargas sanitarias al interior de los hogares, malos olores persistentes, alcantarillas dañadas y deficiencias en el servicio de drenaje sanitario.

Ante esta problemática, la J+ realiza una inversión histórica de 134 millones 679 mil pesos en la reposición del Colector Nadadores, que contempla la instalación de 2.8 kilómetros de nueva tubería de drenaje sanitario, diseñada para brindar un servicio eficiente y duradero, así lo explico el arquitecto Héctor del Toro, supervisor de obra.

“Esta obra es muy importante, ya que a lo largo de alrededor de 50 años es el tiempo que tiene la tubería y tiene un diámetro de ocho pulgadas, es material de concreto, ya está muy azolvada y está tapada, por eso los brotes, así que vamos a hacer esta reposición para la mejora de esta área”, refirió.

La reposición del Colector Nadadores beneficiará a más de cien mil juarenses, al garantizar el adecuado funcionamiento de la red sanitaria, reducir riesgos sanitarios, restablecer alcantarillas y mejorar de manera integral el entorno urbano y las condiciones de salubridad de la zona.

Las acciones iniciaron este 15 de enero y, como parte del compromiso de cercanía con la ciudadanía, personal de la J+ sostuvo reuniones previas con vecinos del sector para explicar el alcance de la obra, sus beneficios y atender de manera directa sus inquietudes.

La intervención se realizará en las inmediaciones del bordo y la zona fronteriza con Estados Unidos, para minimizar afectaciones a la movilidad urbana, se gestionó el apoyo y autorización de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para el uso temporal del bordo como vía de transporte de maquinaria y acarreos durante la ejecución de los trabajos.

La J+, trabaja en obras prioritarias, con el compromiso de modernizar la infraestructura hidráulica, para beneficio de los juarenses.