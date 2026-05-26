lunes, mayo 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Pagará con 50 años de prisión haber violado a tres víctimas en la ciudad de Chihuahua
Portada

Pagará con 50 años de prisión haber violado a tres víctimas en la ciudad de Chihuahua

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 49 años y 7 meses de prisión, dictada en contra de Lorenzo L. M., por los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada, que cometió a tres víctimas.

En el juicio oral, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostró con suficientes pruebas su responsabilidad penal en hechos ocurridos en los años 2011, 2012, 2020, 2021 y 2022, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Francisco Ruiz Massieu, en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, dictó el fallo condenatorio en contra de Lorenzo L. M., y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la ejemplar pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Cabe hacer mención que el ahora sentenciado, fue detenido el 14 de enero del 2025, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron la orden de aprehensión, en la colonia Francisco Ruiz Massieu, en la ciudad de Chihuahua.

banner
You Might Also Like

You may also like

Arrestan a tres masculinos en NCG con droga y armas

Realizará la JMAS mantenimiento preventivo en el pozo 206, de la colonia...

Piden empresarios de EU a Rocha Moya presentarse ante la justicia

Lanza China embriones artificiales humanos al espacio para investigar si un bebé...

Participa comunidad universitaria de la UACJ en el Día Naranja

Continuará Municipio apoyando eventos para la comunidad