Formalizan transporte del Valle de Juárez; Gobierno Estatal da aval al servicio

El representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, confirmó que ya fue formalizado el servicio de transporte público que conectará al Valle de Juárez con Ciudad Juárez, luego de acuerdos sostenidos entre autoridades estatales y concesionarios.

Durante una entrevista, Ortiz explicó que recientemente sostuvo reuniones en la ciudad de Chihuahua con autoridades estatales encargadas del tema de movilidad y transporte, donde se avanzó en la autorización para que una empresa privada pueda operar oficialmente como transporte público en la región del Valle de Juárez.

“Estuvimos en una reunión el martes en la ciudad de Chihuahua y yo personalmente platiqué con el subsecretario de Transporte y con el secretario general de Gobierno sobre el tema del transporte”, expresó el funcionario estatal, al señalar que una de las prioridades de la administración estatal es apoyar a los habitantes de la zona rural.

El representante estatal indicó que ya se dialogó con los concesionarios y con el grupo que estará encargado de prestar el servicio de transporte, por lo que en las próximas horas podrían darse a conocer más detalles mediante una rueda de prensa oficial por parte de la Subsecretaría de Transporte.

Ortiz destacó que el proyecto cuenta con respaldo del Gobierno del Estado y aseguró que existe interés de la gobernadora en mejorar las condiciones de movilidad para las familias que diariamente deben trasladarse entre el Valle de Juárez y la frontera.

“Desde el Gobierno del Estado mostramos nuestro apoyo para que haya un sistema de transporte en el Valle, que cuente con el aval de las autoridades y de los ciudadanos”, afirmó.

La regularización del servicio representa una de las principales demandas de habitantes del Valle de Juárez, quienes durante años han enfrentado dificultades de traslado debido a la falta de rutas formales y unidades suficientes para cubrir la demanda de pasajeros hacia Ciudad Juárez.