Gracias a la rápida respuesta y al trabajo coordinado del Departamento de Bomberos y Protección Civil Municipal, el incendio registrado durante la madrugada de este martes en el centro de acopio de neumáticos, ubicado en la parte posterior del relleno sanitario, fue controlado y extinguido en aproximadamente 14 horas, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones a la operación de empresas cercanas.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoce la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil; no se registraron personas lesionadas y ya se inició un procedimiento administrativo contra la empresa responsable del manejo de los neumáticos.



Informó que la emergencia fue atendida de manera oportuna por los cuerpos de rescate, quienes lograron contener el siniestro sin descuidar la atención de otros servicios en la ciudad.



“Después de un trabajo muy arduo realizado por nuestros bomberos, hoy podemos informar que el incendio no solamente fue controlado, sino que ya se encuentra totalmente extinguido. Quiero reconocer y agradecer el esfuerzo de siempre del Cuerpo de Bomberos, Rescate y Protección Civil. Estamos muy orgullosos de su trabajo”, expresó el alcalde.



Destacó que la capacidad operativa y la estrategia implementada permitieron atender un evento que, en otras circunstancias, pudo haberse prolongado durante varios días.



“Lo que hicieron hoy nuestros bomberos es muy importante. En aproximadamente 14 horas lograron concluir un evento que pudo haber sido mucho más complejo, sin distraer la operación del resto de las estaciones ni comprometer la atención de cualquier otra emergencia dentro de la mancha urbana”, manifestó.



Asimismo, informó que el Gobierno Municipal inició un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa encargada del manejo de los neumáticos.



“Hemos sostenido reuniones con la empresa; hay aspectos en los que se ha avanzado y otros que todavía deben cumplirse. Tenemos que seguir privilegiando la seguridad de la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente”, añadió.



Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, explicó que el reporte del incendio se recibió a las 2:00 de la madrugada a través del sistema de emergencias 911.



Inicialmente fueron enviadas una máquina extintora y una unidad cisterna; sin embargo, al confirmarse que el fuego se encontraba en fase de libre combustión, el operativo fue reforzado con tres máquinas extintoras adicionales y dos unidades cisterna.



En las labores participaron alrededor de 30 elementos del Departamento de Bomberos, quienes trabajaron sobre un área aproximada de 30 por 100 metros, donde resultaron involucrados neumáticos de distintas dimensiones.



Rodríguez señaló que, una vez controlado el incendio, se incorporó una de las motobombas recientemente entregadas por el Gobierno Municipal a la Estación Central de Bomberos, lo que permitió liberar dos máquinas extintoras para que regresaran a brindar cobertura al resto de la ciudad



“Precisamente esa es la función de estas motobombas: mantener el abastecimiento de agua mientras las unidades de ataque pueden reincorporarse al servicio de la comunidad y garantizar la atención de cualquier otra emergencia”, explicó.



El funcionario informó que el incidente concluyó sin personas lesionadas y sin afectar las operaciones de la empresa ubicada en las inmediaciones



“Siempre buscamos que este tipo de emergencias impacten lo menos posible las actividades de la ciudadanía. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y las operaciones de la empresa cercana no fueron interrumpidas”, mencionó.



Respecto al origen del incendio, indicó que el Área de Investigación de Incendios y Explosiones del Departamento de Bomberos ya realiza los peritajes correspondientes para determinar el punto de origen y la causa del siniestro.



Explicó que dicha información será remitida a la Fiscalía General del Estado, instancia responsable de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a las indagatorias.



Subrayó que la reducción en los tiempos de respuesta es resultado de la capacitación constante del personal, la estrategia operativa y el fortalecimiento del equipamiento del Departamento de Bomberos.



“Hace algunos años, este tipo de incendios podían durar tres o cuatro días, incluso semanas. Hoy logramos controlarlo y extinguirlo en cuestión de horas gracias al profesionalismo de nuestros elementos, al equipo con el que contamos y a la estrategia de combate al incendio”, finalizó.