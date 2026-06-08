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Logra Chihuahua segundo lugar en el medallero de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

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La delegación de Chihuahua obtuvo el segundo lugar en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2025-2026, que se efectuaron en Guadalajara, Jalisco, tras al sumar un total de 35 medallas.

El contingente chihuahuense, integrado por 425 niñas, niños y adolescentes, compitió en 10 disciplinas de nivel básico en la justa deportiva escolar más importante del país.

El representativo estatal participó en atletismo, bádminton, ajedrez, béisbol 5, básquetbol (5×5 y 3×3), fútbol bandera, handball y voleibol, en las ramas varonil y femenil.

Del total de preseas, el nivel de Primaria aportó 20 triunfos, mientras que el de Secundaria sumó 15.

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El medallero definitivo para Chihuahua quedó conformado de la siguiente manera: 14 medallas de oro, 15 medallas de plata y 6 medallas de bronce.

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