La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, concluyó con éxito la Primera Escuela de Invierno en Investigación Científica: Análisis de Datos y Optimización para la Toma de Decisiones.

Esta actividad, que duró tres días, tuvo como objetivos impulsar la investigación, la formación científica y el desarrollo de capacidades en estudiantes de licenciatura y posgrado; y fue propuesta por el Grupo Disciplinar de Modelado, Simulación y Optimización de Procesos Sostenibles.

El programa reunió a una comunidad diversa de participantes, incluyendo estudiantes de Ingeniería Química, Licenciatura en Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP) y de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, así como egresados y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Esta pluralidad disciplinaria reforzó el carácter transversal del análisis de datos y la optimización como herramientas para la toma de decisiones en contextos complejos.

Es importante destacar la colaboración interinstitucional, particularmente con la participación de estudiantes de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Chihuahua, lo que permitió enriquecer el intercambio académico y fortalecer los vínculos entre instituciones de educación superior de la región.

La Escuela de Invierno tuvo como instructor al Dr. Javier Tovar Facio y contó con el respaldo del director de la Facultad, M.C. Emiliano Zapata, y la secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Teresa Viridiana Espinoza Molina, lo que permitió consolidarla como un esfuerzo académico alineado con las prioridades de la Facultad y con una clara proyección de continuidad.

Como parte del programa académico, se contó con la participación de la Dra. Brenda Cansino Loeza, de la Universidad de Wisconsin–Madison, quien impartió una conferencia en la que compartió su experiencia en el abordaje de problemas reales de ingeniería y ciencia, así como en aplicaciones que actualmente se desarrollan en otras partes del mundo.

La Facultad de Ciencias Químicas refrenda su compromiso con una formación integral, incluyente y de alto impacto, sentando un precedente para que el año que entra lleve a cabo la segunda edición de la Escuela de Invierno en Investigación Científica, con la visión de consolidarla como un programa anual y de impulsar la colaboración académica a nivel regional, nacional e internacional, fortaleciendo la formación en investigación y el intercambio de conocimiento con impacto social y tecnológico.