Trump autoriza la reclasificación de la marihuana a una categoría menos restrictiva

El gobierno de Estados Unidos dio un paso significativo en su política de drogas al anunciar la reclasificación de la marihuana medicinal como una sustancia considerada menos peligrosa a nivel federal, un cambio largamente esperado por defensores del cannabis y sectores médicos.

La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, modifica la posición oficial sobre el cannabis, que durante décadas había sido tratado en la misma categoría que drogas altamente adictivas como la heroína y el LSD bajo la Ley de Sustancias Controladas. Con la nueva clasificación, la marihuana entra en una categoría de menor riesgo y con reconocimiento de su potencial médico.

La orden ejecutiva firmada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, reclasifica el cannabis medicinal que cuenta con licencia estatal de un nivel federal altamente restrictivo a uno menos severo, alineando así la regulación federal con las leyes estatales de casi 40 estados que ya permiten el uso médico de la planta.

Aunque la medida representa un avance en términos regulatorios, no legaliza el uso recreativo de la marihuana en todo el país, ni elimina todas las restricciones vigentes bajo la ley federal. Sin embargo, sí facilita la realización de estudios científicos y podría reducir cargas fiscales y regulatorias para empresas del sector.

Expertos en salud pública han señalado que esta reclasificación abre nuevas oportunidades para la investigación médica de la planta y sus derivados, incluidos los compuestos como el CBD, que han mostrado beneficios terapéuticos en diversas condiciones de salud.

La decisión ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados financieros, donde las acciones de empresas relacionadas con el cannabis mostraron un repunte ante la expectativa de mayores posibilidades de acceso a financiación y un entorno regulatorio más favorable.

Pese a las reacciones positivas de defensores de la reforma de políticas sobre drogas, también han surgido críticas de quienes consideran que la medida no va lo suficientemente lejos, al no abordar cuestiones de legalización completa ni resolver las diferencias entre las leyes estatales y federales.

Este movimiento marca un punto de inflexión en la forma en que el gobierno federal estadounidense aborda el cannabis medicinal, con potenciales implicaciones para la atención médica, la investigación científica y el desarrollo económico del sector ligado al cannabis.