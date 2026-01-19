Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) apoyaron en el traslado de emergencia de un hombre herido, facilitando su llegada al hospital y asegurando su pronta atención médica.

Los hechos se registraron tras una llamada al 911 que alertaba sobre una persona lesionada en una vivienda de la colonia División del Norte, en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Cuarta.

Al llegar al lugar, los oficiales de la unidad de patrullaje 340 del Distrito Poniente encontraron a un hombre de 37 años con una herida grave en la pierna izquierda, provocada accidentalmente mientras utilizaba una pulidora para cortar madera.

Ante la hemorragia profusa, los agentes aplicaron de inmediato los primeros auxilios, colocando un torniquete para controlar el sangrado y estabilizar al herido.

Debido a la gravedad del caso, los agentes brindaron escolta al automóvil, agilizando su paso a través del tráfico hasta llegar a un nosocomio ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Industrial, en la colonia Parque Industrial Gema.

Al arribar al hospital, y para optimizar el tiempo de atención, los elementos municipales cargaron en peso al lesionado desde el vehículo hasta el área de urgencias, evitando así cualquier demora en la espera de un utensilio de traslado.

En el hospital, el paciente fue recibido de inmediato por personal médico, que le proporcionó la atención especializada necesaria. Tanto el lesionado como sus familiares agradecieron el apoyo y la rápida intervención de los oficiales.

Con acciones como esta, la SSPM reafirma su compromiso con la vida y la integridad de las y los juarenses, demostrando la vocación de servicio de sus elementos ante situaciones de emergencia.