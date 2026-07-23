¡Se corre por croquetas!

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de apoyar a refugios que rescatan perros en situación de abandono, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en coordinación con la Asociación Protectora de Animales de la Calle (APAC), anunció la carrera con causa “Huellitas Verdes: Kilómetros de Ayuda”, que se realizará el domingo 2 de agosto.

La competencia será de 5 kilómetros y arrancará a las 7:00 de la mañana en el estacionamiento de Applebee’s, sobre la avenida Campos Elíseos. En lugar de pagar una cuota en efectivo, los participantes deberán entregar un costal de croquetas, sin importar la marca o el peso. Todo el alimento será donado a las asociaciones APAC, Gari y Patitas Mojadas, que atienden a cientos de perros rescatados.

Además de la carrera, durante el evento se instalará un módulo gratuito de vacunación para mascotas, abierto al público, incluso para quienes no participen en la competencia. Los organizadores informaron que habrá categorías varonil y femenil con premiación para los tres primeros lugares.