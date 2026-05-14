Tinacos para ayudar terminan en venta: alertan vecinos

Ciudad Juárez.– Vecinos de las colonias ubicadas en la zona de Los Kilómetros solicitaron a las autoridades supervisar cuidadosamente la entrega de tinacos para almacenamiento de agua, con el fin de garantizar que el apoyo llegue a las familias que verdaderamente enfrentan necesidades.

Una residente del sector señaló que existen personas que reciben apoyos sin encontrarse en una situación de alta necesidad y posteriormente los ponen a la venta en mercados de segundas o en áreas comerciales de la zona.

La vecina destacó que existen familias con hijos que realmente requieren estos recipientes, ya que no cuentan con infraestructura para almacenar agua cuando las pipas realizan el suministro.

“La gente que sí necesita los tinacos es la que tiene familias y no tiene dónde guardar el agua cuando llegan las pipas”, comentó.

Actualmente, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) lleva a cabo un programa de entrega de aproximadamente 3 mil tinacos en este sector. Los recipientes son considerados fundamentales debido a que el suministro de agua depende principalmente de pipas que descargan el líquido directamente en los hogares.

Habitantes explicaron que aquellas viviendas que no cuentan con recipientes adecuados pueden quedarse sin acceso al agua potable durante varios días, ya que las unidades tardan cerca de una semana en regresar a algunas colonias.

Sin embargo, con la inversión de 110 millones de pesos realizada en infraestructura hidráulica para la zona de Los Kilómetros, se espera mejorar la frecuencia del servicio. El proyecto contempla que las pipas puedan abastecerse directamente en el sector, evitando traslados hasta Ciudad Juárez para cargar agua.

Con esta medida, se prevé que el suministro pueda realizarse hasta dos veces por semana, reduciendo los tiempos de espera para los habitantes.