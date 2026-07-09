Autoridades civiles y militares llevaron a cabo en Ciudad Juárez la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, en la que fueron inutilizadas mil 592 armas como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir que este armamento vuelva a ser utilizado en actividades delictivas.

El evento fue presidido por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, y el comandante de la Quinta Zona Militar, Felipe González Moreno, con la participación de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, mandos de la Sexta Región Militar, autoridades estatales, municipales y funcionarios del estado de Coahuila.

Durante la jornada se destruyeron 680 armas largas y 912 armas cortas, además de mil 826 cargadores y 89 mil 775 cartuchos de distintos calibres, material que previamente había sido asegurado por las corporaciones de seguridad o entregado mediante programas de desarme.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia «Sí al Desarme, Sí a la Paz», cuyo objetivo es retirar armamento de circulación y reducir los riesgos asociados con la posesión y el tráfico ilegal de armas de fuego.

Asimismo, destacaron que la eliminación de este arsenal busca impedir que las armas aseguradas regresen a las calles y sean utilizadas nuevamente para la comisión de delitos, además de contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública.

Con la participación de representantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, la ceremonia reafirmó el compromiso de mantener la coordinación institucional para impulsar acciones orientadas a la construcción de entornos más seguros y al fortalecimiento de la cultura de la paz en la región.