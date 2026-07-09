Muere Bonnie Tyler, la voz inolvidable de Total Eclipse of the Heart, a los 75 años

La cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de las décadas de 1970 y 1980, falleció a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía internada tras complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia. La noticia fue confirmada este jueves por su familia y su equipo de representación.

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Gales, Tyler alcanzó la fama internacional gracias a su inconfundible voz rasgada, que se convirtió en su sello distintivo luego de una intervención en las cuerdas vocales durante la década de 1970.

Su mayor éxito llegó en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, composición de Jim Steinman que encabezó las listas de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido, además de convertirse en una de las baladas más reconocidas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera también inmortalizó temas como “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”, consolidándose como una figura imprescindible de la música internacional.

En mayo de este año, la intérprete fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal. Aunque semanas después su equipo informó que había salido del coma inducido y mostraba señales de mejoría, su estado de salud continuó siendo delicado hasta su fallecimiento.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler recibió múltiples nominaciones a los premios Grammy, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 y continuó ofreciendo conciertos y lanzando nueva música hasta los últimos años de su carrera. En 2022 fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música.

La artista deja un legado que marcó a varias generaciones y una colección de canciones que siguen siendo referentes del pop y el rock a nivel mundial.