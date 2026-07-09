El mexicano Isaac del Toro continúa su ascenso en el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa escribiendo una historia destacada en su primera participación en el Tour de Francia 2026, luego de conseguir el tercer lugar en la sexta etapa de la competencia, una de las jornadas más exigentes del recorrido por su dificultad montañosa.

Del Toro, representante del equipo UAE Team Emirates-XRG, mantuvo un ritmo competitivo durante la jornada y logró colocarse entre los mejores corredores del día, acompañando en el podio al esloveno Tadej Pogačar, quien se llevó la victoria de etapa, y al danés Jonas Vingegaard, quien finalizó en segundo lugar.

La actuación de Del Toro se suma a un inicio histórico en la competencia francesa, donde previamente consiguió la victoria en la segunda etapa y se convirtió en uno de los corredores más destacados de la edición 2026.

A sus 22 años, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, sigue sorprendiendo al mundo del ciclismo con actuaciones que lo colocan entre las figuras emergentes del deporte internacional.