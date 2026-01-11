A más de dos meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el senador morenista Raúl Morón Orozco y el diputado federal Leonel Godoy Rangel aseguraron que las investigaciones por el homicidio han avanzado y que las autoridades pondrán “a cada quien en su lugar”.

Las declaraciones de ambos legisladores—entrevistados por separado— se dieron al asistir al evento Programas del Bienestar, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Lo anterior ocurre en medio de los señalamientos realizados por familiares del edil asesinado y por la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quienes han acusado de manera pública a Morón Orozco y a Godoy Rangel de estar presuntamente involucrados en el caso. Ambos legisladores rechazaron cualquier relación con el crimen.

Cuestionado sobre si ya existe justicia tras las detenciones realizadas, el senador Raúl Morón señaló que el proceso aún no concluye.

“Hay que esperar a las instancias obligadas a investigar y llegar a fondo para ubicar la responsabilidad y los motivos que tuvieron los actores, tanto materiales como intelectuales; todavía están en proceso de investigación”, afirmó el senador Morón.

Respecto a las declaraciones de la presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, quien ha manifestado su interés por competir en el futuro por cargos como la gubernatura o la presidencia, Morón consideró que está en su derecho.

“Está en su derecho, todos los mexicanos pueden votar y ser votados. Está en su derecho de pretender ser representante en cualquier nivel de gobierno; habrá que ver más adelante las propuestas que tiene, la idea de Estado y de nación que plantea, y en su momento se valorará”, expresó.

Sobre los señalamientos que persisten en su contra, el senador Raúl Morón sostuvo que se trata de una estrategia política.

“Es una estrategia que ellos tienen, nosotros estamos tranquilos y no tenemos nada que ver. Tenemos muchos adversarios políticos, distintas visiones; llevamos muchos años participando en la vida política y vamos a continuar. No tenemos nada que ver, ni hemos tenido ni vamos a tener nada que ver en el futuro con hechos de esa naturaleza”, subrayó.

Por separado, el diputado federal Leonel Godoy Rangel aseguró que la investigación del caso Manzo continúa avanzando.

“La investigación está avanzando y esperemos que dé resultados, pues han citado a declarar a personas del círculo cercano de Carlos Manzo, como la secretaria particular y el director de protocolo. Yo creo que la investigación va a avanzar y pondrá a cada quien en su lugar”, afirmó.

El pasado jueves, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó las acciones importantes en los últimos meses, entre ellos los probables responsables del homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Informó la detención de Armando “N”, Delta 1, quien era líder de la célula criminal Los Deltas que forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Zapopan, Jalisco; tras siete órdenes de cateo se detuvieron a 12 personas, entre ellos Mario Iván “N”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga en Hidalgo y el Estado de México.

En Sinaloa se detuvo a Pedro “N”, Sagitario y/o “El de la Silla”, actual líder de la facción de los Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar una de las principales redes de producción de drogas sintéticas a nivel internacional.

Ese mismo día se detuvo a la exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, un día después fue liberada por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras acudir a rendir su declaración como parte de las investigaciones del asesinato.

