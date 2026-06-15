Olson acusa omisiones de Cabada y Pérez Cuéllar en adeudo de ISR

En la comparencia del alcalde de Cruz Pérez Cuéllar ante el Congreso del Estado por el adeudo del ISR a trabajadores municipales, el diputado Carlos Olson señaló omisiones graves del edil al no denunciar a tiempo la irregularidad.

Olson sostuvo que las respuestas del alcalde reflejaron desconocimiento del marco legal y de las responsabilidades que tiene como titular del Ayuntamiento frente a posibles irregularidades financieras heredadas de administraciones anteriores.

“El problema no es solamente que existiera un adeudo; el problema es que, una vez conocido, no se actuó conforme a la ley. Quien conoce una irregularidad de esta magnitud tiene la obligación de denunciar y de tomar las medidas necesarias para proteger el patrimonio de los trabajadores y del municipio”, expresó el legislador.

Olson afirmó que la comparecencia dejó más dudas que respuestas, pues lejos de deslindarse de la situación, Cruz Pérez Cuéllar reconoció que tuvo conocimiento del problema sin haber promovido las acciones legales correspondientes para fincar responsabilidades contra quienes resultaran responsables.

El diputado panista sostuvo que la omisión de denunciar oportunamente convierte al alcalde en cómplice político y administrativo de una situación que afectó recursos retenidos a trabajadores municipales, por lo que insistió en que los ciudadanos merecen conocer toda la verdad y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Olson reiteró que la rendición de cuentas no puede limitarse a explicaciones políticas y que el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias para garantizar que nunca más se juegue con recursos que pertenecen a las familias juarenses. “Cuando falta un peso en las finanzas públicas, es un peso que deja de llegar a una familia, a una obra o a un servicio que los ciudadanos necesitan”, concluyó.