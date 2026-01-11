Por segundo día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía nacional ante las amenazas de Estados Unidos.

Este 11 de enero, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la mandataria insistió en que hay colaboración, pero no subordinación. Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y ésa es la soberanía, es la independencia de la patria.

“Pero que quede claro siempre y así va actuar su presidenta, eso no tengan la menor duda, con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, recalcó en la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas.

Tras consumar el ataque a Venezuela, en el que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por un comando estadounidense, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dio una entrevista a una televisora, donde advirtió que atacará a los cárteles mexicanos vía terrestre.

En ese sentido, uno de los argumentos de Estados Unidos para atacar a México es el tráfico de fentanilo. Es por ello que Sheinbaum aseguró que no es necesaria la violencia, pues han logrado la disminución del tráfico de este fármaco sintético. Además de solicitar al país vecino del norte que atienda a sus jóvenes.

“No sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados, fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que haya tanta drogadicción, es un trabajo integral, de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, aseguró.

ElHeraldodeMéxico