Realizan Feria de la Salud Mental en CTC Prototipos Planta 3

La Dirección de Salud Municipal realizó una Feria de la Salud Mental dirigida a personal de la empresa CTC Prototipos Planta 3, con el propósito de promover el bienestar emocional y fortalecer herramientas para el cuidado de la salud mental, en beneficio de 155 trabajadores.

Personal del Centro de Salud Urbano B de la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo una serie de pláticas los días 8, 9, 10 y 12 de junio, enfocadas en la prevención y atención de problemas emocionales que pueden afectar la calidad de vida y el desempeño laboral.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de acercar este tipo de acciones a los centros de trabajo para generar entornos más saludables.

Durante la feria se abordaron los temas de depresión, manejo de las emociones, manejo del estrés y resolución de conflictos, proporcionando información práctica y herramientas que contribuyen al fortalecimiento de la salud mental de las y los participantes.

“La salud mental es un componente fundamental para el bienestar integral de las personas. A través de estas actividades buscamos dar orientación, promover la prevención y fortalecer las habilidades emocionales de las y los trabajadores, contribuyendo así a una mejor calidad de vida, tanto en el ámbito laboral como personal”, expresó.

La funcionaria señaló que la dependencia continuará impulsando estrategias de promoción de la salud mental en diversos sectores de la comunidad, con el propósito de fomentar una cultura de autocuidado y atención oportuna de las emociones.