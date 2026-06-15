Acusará PAN posibles anomalías en contrato de barredoras en Juárez

Dirigentes y legisladores denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASE) el contrato de 105.6 millones de pesos para rentar ocho barredoras. Señalan irregularidades en el servicio y en la forma en que se adjudicó.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Comité Municipal del PAN, Ulises Pacheco, señaló que el Gobierno Municipal de Cruz Pérez Cuéllar habría otorgado un contrato por 105.6 millones de pesos a la empresa Pypra para la renta de ocho barredoras que debían recorrer 411 kilómetros diarios de lunes a sábado entre 2022 y 2024.

El dirigente local indicó que las barredoras jamás existieron, “la ciudad no está limpia y no estuvo limpia durante el lapso del contrato”. Además, sostuvo que “todo apunta” a que fue una simulación.

“El contrato fue por 105 millones 600 mil pesos, por la totalidad de la renta de ocho barredoras, y resulta que se abre una licitación pública, todas las opciones se declaran desiertas y únicamente gana la empresa Pypra”, comentó.

Según la diputada local Xóchitl Contreras, el contrato DCA/DGSPM/082/2022 se firmó el 5 de abril de 2022 y tuvo vigencia hasta el 31 de agosto de 2024. La legisladora dio a conocer la información durante la conferencia en la que estuvo acompañada por el coordinador Alfredo Chávez y la diputada federal Rocío González.

Ulises Pacheco mencionó que, “suponiendo” que el servicio sí se haya realizado habría un desfalco de más de 60 millones de pesos. Esto debido a que cuando el alcalde hizo el anuncio del contrato, las imágenes presentadas de las barredoras correspondían a un modelo 2007 y, por cada una, se pagaría una renta de 700 mil dólares. Sin embargo, cuando el PAN hizo un estudio de mercado de modelos 2017 y 2018, el resultado arrojó una cifra no mayor a los 46 mil dólares.

También agregó que, al solicitar las bitácoras de cada una de las barredoras al Gobierno Municipal, les respondieron que no se cuenta con esa información: “Realmente es alarmante que un contrato de más de 105 millones de pesos y que no haya evidencia de una bitácora, de qué calles se barrieron diariamente, resulta totalmente aberrante”, señaló.

Además, el dirigente destacó que, si el objetivo era beneficiar a Ciudad Juárez, tendría que haber sido recurrente; sin embargo, este fue el único contrato de este tipo realizado por la administración municipal, ya que no hubo un segundo contrato para darle continuidad.

Asimismo, el presidente local del PAN apuntó que la empresa implicada no se dedica a la prestación de servicios, sino al ramo metalmecánico. Al respecto, la diputada Xóchitl Contreras señaló que “estamos viendo que aquí, vilmente, fue algo descarado. Fue una licitación que se declaró desierta y a quien le otorgaron este contrato millonario es una empresa que se dedica al ramo metalmecánico”. Agregó que se trata de “un acto de corrupción, una gran simulación”.

Por su lado, Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, afirmó que en las próximas horas se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la ASE.

Con información de El Norte Digital.