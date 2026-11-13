La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realizó durante la noche trabajos de reparación de dos fugas de agua potable sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, con el propósito de reducir las afectaciones a la circulación vehicular y evitar el desperdicio de agua en esta importante vialidad.

Las labores se llevaron a cabo en horario nocturno y concluyeron alrededor de las 12:00 de la medianoche, lo que permitió atender ambas fugas sin generar mayores molestias a los automovilistas durante las horas de mayor tránsito.

La ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del Distrito 5 del departamento de Agua Potable, explicó que, la primera reparación se realizó a la altura del cruce de las calles Faraday y San Antonio, donde se sustituyeron siete metros de tubería de cobre de media pulgada, debido a una fuga en una toma domiciliaria.

“Se nos presentaron dos fugas de agua potable sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, una de ellas en una toma domiciliaria y otra más en la línea general de ocho pulgadas”, detalló.

La segunda intervención se llevó a cabo en el fraccionamiento Los Cedros, entre Paseo de la Victoria y la calle Los Cedros, donde se reparó una fuga en la línea general de agua potable de ocho pulgadas, mediante el reemplazo de dos tornillos.

“Estos trabajos se realizaron durante la noche para ocasionar las menores molestias a los automovilistas que transitan por esta vialidad y terminamos ambas reparaciones alrededor de la medianoche”, señaló.

Una vez finalizados los trabajos, ambos puntos quedaron aterrados y fueron canalizados al departamento de Bacheo para realizar la rehabilitación del pavimento en las superficies intervenidas.

La JMAS mantiene trabajos permanentes de mantenimiento y atención a la red de agua potable, atendiendo reportes las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar un mejor servicio a las y los juarenses.