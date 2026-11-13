El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), entregó el Premio Estatal de la Juventud 2026 en Palacio de Gobierno, a siete jóvenes por su talento, compromiso y contribuciones al desarrollo de sus comunidades.

Durante la ceremonia, las y los ganadores recibieron un reconocimiento oficial y un estímulo económico de 30 mil pesos cada uno, con una bolsa total de 210 mil pesos.

El premio tiene como propósito visibilizar el trabajo de las juventudes chihuahuenses y destacar los proyectos, iniciativas y trayectorias de quienes generan un impacto positivo en su entorno, desde distintos ámbitos.

Las siete distinciones de esta edición fueron otorgadas a:

Inclusión Social: Canek Lugo Soto

Medio Ambiente: Paola Ortiz Rivera

Fomento y Logros Deportivos: Erick Karín Ríos Cisneros

Expresiones Artísticas y Artes Populares: Rodrigo Esteban Cardona Cabrera

Labor Altruista y/o Comunitaria: Jorge Alfonso Andujo Valdez

Actividades Académicas: Yareli Lizbeth Rojas Salazar

Ingenio Emprendedor: Nathalia Nava León

El evento contó con la presencia de los galardonados, sus familiares y autoridades estatales, quienes acompañaron este reconocimiento al esfuerzo y las aportaciones de las nuevas generaciones.

En su mensaje, Fernanda Martínez Quintero, directora general del Ichijuv, destacó que las personas premiadas representan un ejemplo de lo que se puede lograr cuando el Gobierno escucha a las juventudes, reconoce sus aportaciones y les brinda oportunidades para desarrollar sus proyectos.

Asimismo, los invitó a continuar con sus objetivos: “Este es solo el inicio de su camino, ustedes van a lograr mucho más”.

El presídium estuvo integrado por Jesús Salvador Carrillo Castillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común; Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno; Alfredo Chávez Madrid, diputado local por el Distrito 18, y Gabriel Eguiarte Fruns, director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal).

Con esta premiación, el Gobierno del Estado y el Ichijuv refrendan su compromiso de reconocer las capacidades de las juventudes, impulsar sus aspiraciones y generar oportunidades para quienes contribuyen al desarrollo de Chihuahua.