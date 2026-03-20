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Realizan “Seminario de Estudio: Marketing 6.0” en ICSA

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Con el objetivo de compartir experiencias de preparación y actualización constante a los docentes del programa de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se llevó a cabo el “Seminario de Estudio: Marketing 6.0” en el edificio F del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), el reflejo de esta capacitación es en beneficio de los estudiantes universitarios.

Docentes adscritos al programa de Mercadotecnia participaron en el seminario de estudio del texto Marketing 6.0 de Philip Kotler, compartiendo lecciones sobre el marketing inmersivo, los nativos digitales, el comercio digital y la inteligencia artificial.

El intercambio de ideas se dividió en 3 fases: la primera parte integró las temáticas de la era del Marketing 6.0, nativos phygitales, marketing inmersivo y futuro de la experiencia del cliente; un segundo momento planteó habilitadores tecnológicos, realidades ampliadas y metaverso. El cierre dio espacio a la capacitación sobre marketing multisensorial y marketing del metaverso.

Al finalizar la jornada se integraron herramientas y ejemplos actuales para enriquecer contenidos de clase y práctica, otra forma de asumir el compromiso de calidad docente y mejora continua.

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Cabe destacar que, en la antesala de este seminario, el Departamento de Ciencias Administrativas del ICSA, de la mano de la Coordinación de Mercadotecnia, realizó una donación de ejemplares físicos del texto Marketing 6.0: “El futuro es inmersivo”, de Philip Kotler, con la intención de que los estudiantes cuenten con información de vanguardia en las instalaciones de la Biblioteca Carlos Montemayor, dentro del ICSA.

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