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Dan más de tres años de cárcel a sujeto que intentó matar a masculino en la Manuel J. Clouthier

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Alfonso I. T., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, el imputado aceptó su responsabilidad penal por hechos sucedidos el 20 de enero del 2025, en las inmediaciones de las calles 8 de diciembre y Capitán Cristóbal, de la colonia Manuel J. Clouthier. en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, demostraron que el ahora sentenciado disparó con un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima Luis Alejandro C. V., no logrando su cometido, ya que una tercera persona intervino y lo desarmó.

Policías Investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión al imputado y el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, procedió penalmente en su contra.

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El Juez de Control, valoró las pruebas presentadas por la representación social para dictar la sentencia que Alfonso I. T., purgará en el CERESO de la localidad, así como el pago que deberá hacer de la reparación del daño por una cantidad de 55 mil pesos.

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