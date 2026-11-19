La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), ha rehabilitado un total de 3 mil 378 baches durante el presente año, como parte de los trabajos de reposición de pavimento que se realizan después de reparar fugas, reemplazar tuberías, atender hundimientos y efectuar otras labores en las redes de agua potable y drenaje sanitario.

El ingeniero Eduardo Pérez, coordinador del Departamento de Bacheo de la JMAS, informó que, de enero a octubre, las cuadrillas han trabajado en distintos sectores de la ciudad, incluyendo vialidades principales como bulevar IV Siglos, avenida Tecnológico, el Eje Vial Juan Gabriel y la avenida Laguna de Tamiahua, donde han tapado 3 mil 378 baches.

“Hemos atendido varios sectores y colonias de la ciudad, como la Fronteriza, la zona Pronaf, Zaragoza, Riberas en sus diferentes etapas, Las Torres, El Granjero, Valle del Sol, Villahermosa, Los Nogales, Partido Romero, Manuel J. Clouthier, entre otros”, detalló.

Como parte de estas labores, el Departamento de Bacheo atendió:

• Enero: 298 baches.

• Febrero: 303 baches.

• Marzo: 307 baches.

• Abril: 464 baches.

• Mayo: 468 baches.

• Junio: 250 baches.

• Julio: 110 baches.

• Agosto: 209 baches.

• Septiembre: 386 baches.

• Octubre: 583 baches.

Destacó que, las cuadrillas trabajan de manera permanente para rehabilitar las calles intervenidas por el personal operativos de la JMAS, dando prioridad a los puntos donde se requiere restablecer la circulación y reducir las afectaciones a los automovilistas.

Agregó que, gran parte de estas maniobras se realizan durante la noche o en horarios de menor circulación vehicular, con el propósito de disminuir las molestias para quienes transitan por las zonas de trabajo.

“De esta manera seguimos trabajando en el mantenimiento y mejoramiento de las vialidades, atendiendo tanto las necesidades de las colonias como las principales avenidas de nuestra ciudad”, concluyó.

Con estas acciones, la JMAS da continuidad a los trabajos de reparación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, así como a la rehabilitación del pavimento en las calles donde se realizan intervenciones, para mejorar las condiciones de movilidad de las y los juarenses.