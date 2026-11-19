La Fiscalía General del Estado, localizó a Carlos Arturo V. E., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto por sus familiares el 05 de julio del 2012, en Ciudad Juárez.

Por medio de la difusión de su pesquisa y la realización de diversas entrevistas a cargo de la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se logró dar con el paradero del citado masculino en la avenida 16 de septiembre y Lerdo de la colonia Centro, de Ciudad Juárez.

Sus familiares, quienes no lo veían desde el 11 de septiembre de 2011, lo reconocieron plenamente, ya que la persona localizada no recuerda su nombre y ni datos personales, brindándoseles asesoría y atención integral.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de continuar con las acciones necesarias para la búsqueda de ausentes, hasta dar certeza a las familias de su paradero.