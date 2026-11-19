Un juez electo por voto popular dictó sentencia condenatoria de 60 años de cárcel al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa relacionado con el ataque armado al equipo de fútbol Los Avispones, registrado la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En resolución emitida hace unos días, Irving Joan González Balleza, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, también sentenció a 25 personas más, entre ellas el exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los mismos hechos en los que fueron asesinados David Josué García Evangelista, “Zurdito”, Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer de Los Avispones, y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi, por sicarios y policías municipales.

La sentencia condenatoria contra José Luis Abarca Velázquez, preso en el penal federal número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, deriva de la causa penal 4/2018 por los disparos que agentes municipales y sicarios de Guerreros Unidos realizaron al autobús en el que viajaban Los Avispones de Chilpancingo y a un taxi, la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las investigaciones del caso, el grupo criminal Guerreros Unidos ordenó a la Policía Municipal de Iguala atacar a los integrantes de Los Avispones, quienes fueron confundidos con Los Rojos durante llamada noche de Iguala.

Ante ello, Abarca Velázquez fue procesado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas, entre ellas las tres mencionadas anteriormente, y hace unos días recibió sentencia de 60 años de prisión, misma que ya fue impugnada por su abogado ante un Tribunal Colegiado de Apelación.

Según el abogado de Abarca, el juez no tomó en consideración que el expresidente municipal de Iguala no tenía el mando de la Policía de Iguala al momento de que se registraron los hechos, el 26 de septiembre de 2014.

Indicó que en mayo del mencionado año su cliente entregó el mando único de la corporación al gobierno del estado encabezado entonces por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, actualmente preso en el penal del Altiplano por presuntamente destruir evidencia del caso Ayotzinapa.

El experredista José Luis Abarca suma dos sentencias condenatorias, una de 60 años por el caso de los Avispones de Chilpancingo y otra de 90 años por el secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular (UPEZ), entre ellos el dirigente Arturo Hernández Cardona, que fueron impugnadas antes tribunales, por lo que se están firmes.

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