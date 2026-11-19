Con la llegada del cierre de año, el aguinaldo se convierte en una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores.

En este contexto, el monto que recibirá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también genera interés. Como titular del Poder Ejecutivo federal, forma parte de los servidores públicos contemplados en las disposiciones que establecen el pago de esta prestación, junto con integrantes de las Fuerzas Armadas, personal diplomático, determinados pensionados y trabajadores contratados por honorarios cuyos pagos provienen de recursos públicos.

La mandataria mexicana tiene presupuestados 105 mil 258 pesos por concepto de aguinaldo durante 2026. A esta cantidad se suman otros 282 mil 74 pesos correspondientes a la gratificación de fin de año, por lo que ambas prestaciones representan un total de 387 mil 332 pesos brutos.

Los montos están establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, documento que detalla las remuneraciones y prestaciones autorizadas para la titular del Ejecutivo federal.

Las cantidades corresponden a conceptos distintos y deben considerarse antes de las retenciones fiscales aplicables.

El pago se encuentra contemplado dentro de las disposiciones para las personas servidoras públicas federales, cuyo decreto correspondiente al ejercicio fiscal 2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre.

De acuerdo con el PEF 2026, la presidenta de México tiene asignados 105 mil 258 pesos brutos por concepto de aguinaldo, calculado sobre el sueldo base autorizado para su cargo.

Además, el presupuesto contempla una gratificación de fin de año de 282 mil 74 pesos, correspondiente a la compensación garantizada que recibe por sus funciones como titular del Ejecutivo federal.

El desglose de ambas prestaciones queda de la siguiente manera:

Aguinaldo: 105 mil 258 pesos brutos.

Gratificación de fin de año: 282 mil 74 pesos brutos.

Total, de ambas prestaciones: 387 mil 332 pesos brutos.

Es importante distinguir que los 387 mil 332 pesos no corresponden exclusivamente al aguinaldo, sino a la suma de dos prestaciones diferentes contempladas en el presupuesto presidencial.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 establece que Claudia Sheinbaum tiene autorizada una remuneración mensual neta de 134 mil 290 pesos, después de aplicar las retenciones y deducciones correspondientes.

Su percepción ordinaria bruta mensual asciende a 193 mil 706 pesos. La diferencia corresponde principalmente al impuesto sobre la renta (ISR) retenido y a otras deducciones personales y de seguridad social.

El desglose mensual de su remuneración es el siguiente:

Sueldo base: 52 mil 968 pesos.

Compensación garantizada: 138 mil 878 pesos.

Prestaciones mensuales: mil 860 pesos.

Percepción bruta mensual: 193 mil 706 pesos.

ISR retenido y deducciones: 59 mil 416 pesos.

Remuneración neta mensual: 134 mil 290 pesos.

En términos anuales, el documento presupuestario establece una remuneración ordinaria bruta de 2 millones 882 mil 131 pesos y una remuneración neta de 2 millones 73 mil 878

¿Qué dice el decreto de aguinaldo para servidores públicos en 2026?

El decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre.

En su artículo quinto establece que el aguinaldo para determinados grupos de personas servidoras públicas equivale a 40 días, conforme a las bases de cálculo y los lineamientos específicos aplicables.

El artículo noveno señala que el monto debe determinarse con base en las remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para quienes reciben un sueldo mensual, el cálculo de la cuota diaria considera meses de 30 días.

El artículo sexto establece que el pago del aguinaldo correspondiente a 2026 puede comenzar a partir del 10 de noviembre, de acuerdo con los lineamientos administrativos aplicables.

El decreto también contempla a integrantes del personal militar, trabajadores del Servicio Exterior Mexicano, determinados empleados contratados por honorarios con recursos públicos y personas pensionadas bajo los supuestos establecidos en el documento.

Además del aguinaldo y la gratificación de fin de año, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla otras prestaciones anuales para la presidenta de México.

El desglose presupuestario incluye los siguientes conceptos:

Aportaciones a seguridad social: 90 mil 277 pesos.

Seguro de vida institucional: 35 mil 914 pesos.

Ahorro solidario: 26 mil 475 pesos.

Ayuda para despensa: 18 mil 180 pesos.

Prima vacacional: 17 mil 656 pesos.

Prima quinquenal: 3 mil 720 pesos.

Seguro colectivo de retiro: 425 pesos.